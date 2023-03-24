Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: есть попадания

Ночью 24 марта армия страны-агрессора РФ атаковала иранскими дронами Кривой Рог в Днепропетровской области. На город оккупанты направили шесть беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью российская армия атаковала Кривой Рог беспилотниками. Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили", - отметил Лысак.

По его словам, есть и попадание 5 БпЛА.

По словам главы ОВА, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки выясняются.

"Отмечаю. Не помогайте врагу. Не корректируйте места прилетов! Не фотографируйте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!", - подчеркнул Лысак.

Напомним, ночью 18 марта оккупанты также атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Два из них попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске.