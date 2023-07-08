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Оккупанты атаковали дронами Кривой Рог: есть пострадавший
В ночь на 8 июля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Враг дважды атаковал беспилотниками сельхозпредприятие. В результате возникли пожары, а 26-летний мужчина получил ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию", - отметил он.
По словам главы области, пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, произошло сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 кв м. Спасатели его потушили.
Также уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и автомобили.
В настоящее время обследование территории продолжается.
Напомним, ночью 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Обломками збитого дрона зацепили машину, которая двигалась по дороге. В ней погибли двое мужчин 47 и 30 лет.