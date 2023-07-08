Оккупанты атаковали дронами Кривой Рог: есть пострадавший

В ночь на 8 июля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Враг дважды атаковал беспилотниками сельхозпредприятие. В результате возникли пожары, а 26-летний мужчина получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию", - отметил он.

По словам главы области, пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, произошло сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 кв м. Спасатели его потушили.

Также уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и автомобили.

В настоящее время обследование территории продолжается.

Напомним, ночью 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Обломками збитого дрона зацепили машину, которая двигалась по дороге. В ней погибли двое мужчин 47 и 30 лет.