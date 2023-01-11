Оккупанты атаковали перинатальный центр в Херсоне

Российские оккупанты продолжают воевать с медицинскими учреждениями и 11 января ударили по перинатальному центру в Херсоне.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", - отметил он.

По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.

Специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков.

Напомним, 10 января войска страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, на месте попадания образовалась воронка. Ранения получил местный житель.