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Оккупанты атаковали перинатальный центр в Херсоне
Российские оккупанты продолжают воевать с медицинскими учреждениями и 11 января ударили по перинатальному центру в Херсоне.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", - отметил он.
По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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Напомним, 10 января войска страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляли Херсон. Вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома, на месте попадания образовалась воронка. Ранения получил местный житель.