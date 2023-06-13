Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков: есть попадание в предприятие

Армия страны-агрессора РФ ночью 13 июня атаковала дронами объекты гражданской инфраструктуры Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов,

"Враг совершил атаку БПЛА "шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова", - отметил он.

По его словам, предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае - складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.

Терохов добавил, что на местах прилетов работают все соответствующие службы.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, украинская противовоздушная оборона уничтожила 10 ракет и один беспилотник, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 13 июня.