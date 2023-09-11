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Оккупанты из "Градов" обстреляли магазин в Никополе: есть пострадавшие (ФОТО)
Армия страна-агрессора РФ 11 сентября дважды обстреляла из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое гражданских людей.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Сегодня российская армия уже дважды ударила по Никополю. Целила из "Града" и тяжелой артиллерии", - отметил Лысак.
Он добавил, что пострадали три человека: мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все они доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, разбиты магазин, частное и пищевое предприятия.
"Задело и учебное заведение. Изуродованы пятиэтажка, хозяйственные постройки и авто", - уточнил Лысак.
Напомним, 11 сентября армия страны-агрессора РФ направила на Днепропетровскую область дроны и управляемые авиационные ракеты. Из-за атаки по Криворожскому району произошел пожар.
Кроме того, от артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждено частное предприятие, 2 дома и газопровод.