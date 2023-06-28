Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село на Харьковщине: пострадала женщина (ФОТО)

Утром 28 июня армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района Харьковской области. Из-за российской агрессии пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстреливать мирных жителей Харьковщины. К сожалению, есть пострадавшие", - отметил он.

По его словам, сегодня утром российские оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село Куриловка Купянского района.

Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь.

Кроме того, враг также массированно обстрелял из минометов приграничное село Тимофеевка Богодуховского района.

"Вражескими минами поврежден частный жилой дом. Обошлось без пострадавших", - уточнил Синегубов.

Заметим, за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.