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Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село на Харьковщине: пострадала женщина (ФОТО)

Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село на Харьковщине: пострадала женщина (ФОТО)
Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Утром 28 июня армия РФ обстреляла село Куриловка Купянского района Харьковской области. Из-за российской агрессии пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстреливать мирных жителей Харьковщины. К сожалению, есть пострадавшие", - отметил он.

По его словам, сегодня утром российские оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село Куриловка Купянского района.

Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь.

Фото 2 — Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли село на Харьковщине: пострадала женщина (ФОТО)

Кроме того, враг также массированно обстрелял из минометов приграничное село Тимофеевка Богодуховского района.

"Вражескими минами поврежден частный жилой дом. Обошлось без пострадавших", - уточнил Синегубов.

Заметим, за минувшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах области.

Автор:
Светлана Манько