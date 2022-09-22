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Оккупанты накрыли "Градами" Никополь: есть погибший
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 22 сентября от вражеских ударов снова страдали Никопольский и Криворожский районы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам больше 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину", - отметил Резниченко.
По его словам, в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллее памяти.
Из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Возгорание уже потушили.
В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели пламя потушили. Люди не пострадали.
Отметим, 21 сентября оккупанты Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 русских снарядов.