Оккупанты накрыли "Градами" Никополь: есть погибший

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 22 сентября от вражеских ударов снова страдали Никопольский и Криворожский районы.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам больше 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину", - отметил Резниченко.

По его словам, в городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов.

Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллее памяти.

Из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Возгорание уже потушили.

В Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели пламя потушили. Люди не пострадали.

Отметим, 21 сентября оккупанты Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 русских снарядов.