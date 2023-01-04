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Оккупанты накрыли огнем Никопольщину: повреждены 20 домов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. 4 января агрессор обстрелял Никополь. Вражеские снаряды попали в жилые кварталы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Попали из тяжелой артиллерии по Никополю", - отметил Резниченко.
По его словам, предварительно ранен один человек. Это 64-летний мужчина. Он в больнице – с тяжелыми поражениями грудной клетки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома. Пожар пожарные уже потушили. До 20 домов повреждены.
Последствия атаки еще уточняются.
Отметим, этой ночью в Никополь прилетели с десяток вражеских снарядов. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.