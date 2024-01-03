Оккупанты нанесли 134 удара по Запорожской области. Погибли два человека

За минувшие сутки российские военные нанесли 134 удара по Запорожской области в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Согласно сообщению, оккупанты нанесли 110 ударов артиллерией по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Щербаков, Полтавки, Луговского, Роботиного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Кроме этого российские военные обстреляли из РСЗО Гуляйполе и Новоандреевку, атаковали 20 беспилотниками Новодаровку, Красное, Малиновку, Белогорье, Малую Токмачку и Роботино, а также осуществили 2 авиационных удара по Орехову.

В результате артиллерийского удара погибли двое жителей села Плавны: 54-летний мужчина и 63-летняя женщина. Также ранение получила 76-летняя жительница села Орехов.

Напомним, 30 декабря российские военные нанесли 196 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью, Отрадному и Матвеевке, атаковали 34 беспилотниками Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное и Роботино, а также осуществили .

По территории Гуляйпольского, Щербаков, Полтавки, Луговского, Роботиного, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 145 артобстрелов.