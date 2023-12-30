Россияне нанесли 196 ударов по Запорожской области и ранили пятерых человек на Херсонщине: как прошла ночь в регионах

В течение ночи 30 декабря войска Российской Федерации продолжали обстреливать мирные населенные пункты Украины и снова запускали беспилотники. Воздушным силам удалось сбить пять дронов в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей.

За прошедшие сутки кафиры 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 8 "Shahed". Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию обслуживания лифтов в Херсоне. Также попали по административному зданию – оно уничтожено практически до основания.

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 196 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области, информируют в ОВА. Оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью, Отрадному и Матвеевке, атаковали 34 беспилотниками Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Новодаровку, Волшебное, Красное, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное и Роботино, а также осуществили .

По территории Гуляйпольского, Щербаков, Полтавки, Луговского, Роботиного, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 145 артобстрелов.

Поступили 116 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

На Харьковщине артиллерийские и минометные обстрелы врага потерпели более 15 населенных пунктов, в частности: Уды, Гурьев Казачок Богодуховского района; Амбарное, Красное Первое, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района, сообщил глава области Олег Синегубов.

Враг нанес авиационных ударов в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка, Берестово Купянского района.

Кроме того, сегодня утром враг обстрелял с. Казачья Лопань Харьковского района. Пострадавших и разрушений нет.

В Донецкой области в сутки россияне ранили 5 жителей. На Донецком направлении 3 человека ранены в Красногоровке, еще 1 - в Авдеевке. 5 раз обстреляно Курахово — поврежден дом, частное предприятие и промзона, сообщили в ОВА.

На Горловском направлении в Торецке ранен человек, всего в общине повреждено 19 домов: 15 в Щербиновке, по 2 в Торецке и Северном. В Часовоярской общине повреждены 2 многоэтажки.