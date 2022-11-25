Оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья

Ночью 25 ноября армия страны-агрессора РФ снова атаковала пригород Запорожья.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг вновь атаковал пригород Запорожья. На этот раз ракеты попали рядом с больницей", - отметил Старух.

По его словам, люди не пострадали, а в здании десятки разрушенных окон.

"Что поделаешь - твари! Все отстроим и сделаем лучше! Главное берегите себя и своих близких!", - подчеркнул Старух.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 23 ноября обстреляла родильное отделение Вольнянской больницы, убив младенца.