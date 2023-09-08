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Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: разрушен дом
Утром 8 сентября армия страны РФ обстреляла Сумы. В результате ракетного удара разрушен дом.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору. Разрушен частный дом", - отмечают в Сумской ОВА.
Там добавляют, что на месте происшествия работают все службы. Людям оказывается необходимая помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
О жертвах или пострадавших в результате вражеской атаки в ОВА не сообщают.
Как сообщают в ГСЧС, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.
Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).
Заметим, воздушная тревога в Сумской области продолжалась с 5:34 до 5:56.
Напомним, четыре человека были ранены и один погиб 2 сентября в результате очередного минометного обстрела пограничного города Середина-Буда на Сумщине с территории России.