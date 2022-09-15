Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову

В ночь на 15 сентября армия страны агрессора РФ нанесла ракетный удар по Киевскому району Харькова. За прошедшие сутки враг также обстреливал населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по г. Харькову. Около полуночи зафиксировано попадание российской ракеты в лесополосу в Киевском районе. Предварительно – без потерь", - отметил Синегубов.

За прошедшие сутки враг также обстреливал населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения.

"В результате обстрела г. Волчанск повреждены 5 домов. К счастью, никто не пострадал", - сообщил глава ОВА.

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Кроме того, по данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе подорвался на мине и получил ранения 54-летний мужчина.

"В очередной раз подчеркиваю, возвращаться на деоккупированные территории до полного их разминирования может быть очень опасно", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, вдоль линии столкновения враг обстреливает позиции ВСУ и перегруппирует свои подразделения. Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный Изюм в Харьковской области и вместе с заместителем министра обороны Анной Маляр, представителями ВСУ и других силовых подразделений принял участие в торжественном поднятии Государственного флага Украины.