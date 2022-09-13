РФ атаковала Лозовую Харьковской области

Армия Российской Федерации около 3 часов ночи 13 сентября обстреляла Лозовую Харьковской области. Зафиксировано прямое попадание в объект образования, где в результате атаки произошел пожар.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Россияне разрушили объект образования в Лозовой. Фото: Facebook Синегубова

Информация о пострадавших и разрушениях в Лозовой уточняется. Отмечается,что за прошедшие сутки, 12 сентября, враг обстреливал Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение 24 часов в областном центре Харьковской области погиб 1 человек, 6 получили ранения. Также 1 человек был ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе 2 раненых, один из них взорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе 2 человека погибли.

Уточняется, что именно ночью Харьков не подвергался обстрелам, но город обстреливали в течение дня, 12 вернулся. В результате массированного обстрела административных и жилых зданий, а также объектов критической инфраструктуры Киевского, Салтовского и Основянского районов Харькова в 13:20 12 сентября возникло пять очагов возгорания.

Самый масштабный пожар произошел в 5-этажном здании в Киевском районе города. Горели конструктивные элементы крыши и перекрытия 5 этажа.

В 17:23 мэр Игорь Терехов сообщил, что совершен еще один обстрел Харькова: под ударом оказался густо заселен жилой массив в Немышлянском районе, где нет ни одной военной инфраструктуры.