Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову

Во время массированной ракетной атаки 29 декабря в Харькове раздались взрывы. Предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно С-300.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - отметил он.

Кроме того, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно есть прилеты 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.

"Под прицелом - критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.

Также вчера поздно вечером Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе "Шахед". Всего по Харькову было выпущено 13 дронов. 11 из них были сбиты силами нашей ПВО.

"Есть попадание в объекты критической инфраструктуры города. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - отметил глава области.

Вчера утром враг также нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены административные и производственные здания. Ранение получил мужчина 48 лет. Он госпитализирован с взрывной травмой, состояние – средней тяжести.

Также в течение дня российские оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ. В частности, под огнем были города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная, Ковшаровка и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших.