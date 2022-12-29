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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову
Во время массированной ракетной атаки 29 декабря в Харькове раздались взрывы. Предварительно есть прилеты четырех ракет, вероятно С-300.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - отметил он.
Кроме того, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно есть прилеты 4 ракет, вероятно С-300, в Немышлянском и Основянском районах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Под прицелом - критическая инфраструктура. На месте работают спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.
Также вчера поздно вечером Харьков подвергся массированной атаке дронами-камикадзе "Шахед". Всего по Харькову было выпущено 13 дронов. 11 из них были сбиты силами нашей ПВО.
"Есть попадание в объекты критической инфраструктуры города. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий", - отметил глава области.
Вчера утром враг также нанес ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены административные и производственные здания. Ранение получил мужчина 48 лет. Он госпитализирован с взрывной травмой, состояние – средней тяжести.
Также в течение дня российские оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ. В частности, под огнем были города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная, Ковшаровка и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших.