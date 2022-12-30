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Оккупанты нанесли удар по Харьковской области, есть погибшие
Российские оккупационные войска 30 декабря обстреляли село Катериновка в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Оккупанты нанесли удар по населенному пункту. 2 человека погибли, еще 2 - ранены", - отметил он.
По его словам, на месте работают экстренные службы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 30 декабря армия страны-агрессора РФ обстреляла город Семеновка в Черниговской области. На данный момент известно об одном погибшем.