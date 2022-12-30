В Купянске из-за вражеских обстрелов погиб мужчина

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине. Многие вражеские ракеты сбили силы нашей ПВО, но есть и прилеты в объекты инфраструктуры Харькова и области", - отметил Синегубов.

К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки погибли 2 мужчин 55 и 54 лет, мужчина 52 лет госпитализирован с ранением. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также в течение суток враг обстреливал из артиллерии населенные пункты рядом с линией столкновения и границей с РФ в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. К сожалению, в Купянске из-за вражеских обстрелов погиб 60-летний мужчина.

Также в области идет гуманитарное разминирование. За сутки изъято и обезврежено 29 взрывоопасных предметов.

"Впрочем, минная опасность остается очень высокой. В селе Снежновка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 43 лет. Он госпитализирован с ранениями в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

Напомним, во время массированной ракетной атаки утром 29 декабря в Харькове зафиксировали прилеты по энергетическим объектам. В результате ударов по инфраструктуре в Харькове около тысячи домов остались без отопления.