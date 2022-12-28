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Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом на Харьковщине
Российские оккупационные войска сегодня, 28 декабря, обстреляли село Кившаровка в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе.
"Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в с. Кившаровка", – сообщил Синегубов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы области, квартира потерпела значительные разрушения.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Как ранее сообщил Синегубов, за прошедшие сутки враг из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные районы Харьковщины и населенные пункты, расположенные недалеко от линии столкновения. Больше всего страдает Купянское направление.