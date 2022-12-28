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Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом на Харьковщине

Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом на Харьковщине

Российские оккупационные войска  сегодня, 28 декабря, обстреляли село Кившаровка в Купянском районе Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе.

"Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в с. Кившаровка", – сообщил Синегубов.

По словам главы области, квартира потерпела значительные разрушения.

Фото 2 — Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом на Харьковщине
Фото 3 — Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом на Харьковщине
Фото 4 — Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом на Харьковщине

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщил Синегубов, за прошедшие сутки враг из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные районы Харьковщины и населенные пункты, расположенные недалеко от линии столкновения. Больше всего страдает Купянское направление.

Автор:
Светлана Манько