Вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом на Харьковщине

Российские оккупационные войска сегодня, 28 декабря, обстреляли село Кившаровка в Купянском районе Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе.

"Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в с. Кившаровка", – сообщил Синегубов.

По словам главы области, квартира потерпела значительные разрушения.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщил Синегубов, за прошедшие сутки враг из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения обстреливал приграничные районы Харьковщины и населенные пункты, расположенные недалеко от линии столкновения. Больше всего страдает Купянское направление.