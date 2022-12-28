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Происшествия
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Оккупанты ударили ракетами по Харькову, есть раненый

Оккупанты ударили ракетами по Харькову, есть раненый

Российские оккупационные войска 28 декабря ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сотрудники ГСЧС выехали на место попадания", - отметил он.

Синегубов сообщил, что в результате утренних ударов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, 27 декабря оккупанты наносили удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов Харьковской области.

Автор:
Нина Комащенко