Оккупанты за сутки 50 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины

Российские оккупационные войска в течение суток 27 декабря 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 50 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от атак с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

Кроме того, Херсон враг атаковал 23 раза. Вражеские снаряды попали в медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские оккупационные войска в течение суток 26 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Херсон враг атаковал 11 раз, в результате чего повреждены завод, частные и многоквартирные дома.