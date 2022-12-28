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В Харьковской области от обстрелов больше всего страдает Купянский район, - ОВА
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"За минувшие сутки враг из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения обстреливал пограничные районы Харьковщины и населенные пункты, расположенные неподалеку от линии столкновения. Больше всего страдает Купянское направление", - отметил он.
По его словам, в городе Купянск и пгт Купянск-Узловой обстрелами повреждены частные дома. Также под вражеским огнем были населёны пункты Харьковского и Чугуевского районов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Кроме того, в Изюмском районе 23-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве. Он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
Поэтому жителей Харьковской области призвали помнить о минной опасности и быть максимально осторожными.
Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию. За минувшие сутки обезврежены еще 103 взрывоопасных предмета.
Напомним, в результате обстрелов 25 декабря в Купянском районе был поврежден дом, а также произошел пожар на территории хозяйственных построек.