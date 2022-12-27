Оккупанты обстреляли три района Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары по прилегающим к границе с РФ и линии столкновения населенным пунктам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Больше всего страдает Купянский район. Также под вражеским огнем за прошедшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов", - отметил он.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате обстрелов 25 декабря в Купянском районе был поврежден дом, а также произошел пожар на территории хозяйственных построек.