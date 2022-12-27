Оккупанты 40 раз открывали огонь по Херсонщине: один человек ранен

Российские оккупационные войска в течение суток 26 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, в частности, Херсон враг атаковал 11 раз, в результате чего повреждены завод, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек получил ранение.

Напомним, оккупанты в течение суток 25 декабря 33 раза обстреляли территорию Херсонской области.