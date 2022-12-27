Відповідальна країна Відповідальна країна
Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты 40 раз открывали огонь по Херсонщине: один человек ранен

Оккупанты 40 раз открывали огонь по Херсонщине: один человек ранен

Российские оккупационные войска в течение суток 26 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, в частности, Херсон враг атаковал 11 раз, в результате чего повреждены завод, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек получил ранение.

Напомним, оккупанты в течение суток 25 декабря 33 раза обстреляли территорию Херсонской области.

Автор:
Нина Комащенко