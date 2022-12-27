Оккупанты выпустили 40 снарядов по Никопольщине: повреждены дома

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 27 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"40 вражеских снарядов прилетели в три громады - Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. Люди уцелели", - отметил он.

По его словам, в Никополе в результате обстрела повреждены несколько частных домов и несколько хозяйственных построек, а также линия электропередач.

В Красногригорьевской громаде российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Зацепили и парники и магазин.

В Марганецкой громаде последствия ночных ударов еще выясняются.

Напомним, в ночь на 25 декабря оккупанты нанесли удары из тяжелой артиллерии по Никополю.