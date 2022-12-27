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Оккупанты выпустили 40 снарядов по Никопольщине: повреждены дома
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 27 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"40 вражеских снарядов прилетели в три громады - Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. Люди уцелели", - отметил он.
По его словам, в Никополе в результате обстрела повреждены несколько частных домов и несколько хозяйственных построек, а также линия электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Красногригорьевской громаде российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Зацепили и парники и магазин.
В Марганецкой громаде последствия ночных ударов еще выясняются.
Напомним, в ночь на 25 декабря оккупанты нанесли удары из тяжелой артиллерии по Никополю.