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Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 25 декабря оккупанты нанесли удары с тяжелой артиллерии по Никополю.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной. Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь", – отметил он.
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Представители ГСЧС обследуют пораженные территории и выясняют последствия атаки.
Напомним, за прошедшие сутки более 60 снарядов направили оккупанты на Никопольский район. Обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии 3 общины - Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.
А ночью 23 декабря оккупанты нанесли удар по двум городам – Никополю и Марганцу.
В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.