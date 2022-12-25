Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 25 декабря оккупанты нанесли удары с тяжелой артиллерии по Никополю.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не прекращают издевательств над Никопольщиной. Ночью накрыли из тяжелой артиллерии сам Никополь", – отметил он.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Представители ГСЧС обследуют пораженные территории и выясняют последствия атаки.

Напомним, за прошедшие сутки более 60 снарядов направили оккупанты на Никопольский район. Обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии 3 общины - Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

А ночью 23 декабря оккупанты нанесли удар по двум городам – Никополю и Марганцу.

В Никополе российские снаряды повредили частные дома, хозяйственные постройки и газопровод.