Оккупанты обстреляли Семеновку на Черниговщине: один человек погиб

30 декабря армия страны-агрессора РФ обстреляла город Семеновка в Черниговской области. На данный момент известно об одном погибшем.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию", - отметил Тимошенко.

По его словам, зафиксировано три прилета.

Кроме того, в городе пропала электроэнергия.

Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется.

Отметим, местные власти рекомендуют жителям приграничных населенных пунктов Черниговской области покинуть потенциально уязвимые для обстрелов территории. Тем, кто согласится на переезд, власти обещают помочь с переселением.