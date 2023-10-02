- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ 2 октября нанесла удар по городу Купянск Харьковской области управляемой авиабомбой.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Армия РФ нанесла удар по городу Купянск. Предварительные данные - попадание управляемой авиабомбой", - отметил Синегубов.
По его словам, повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава области, на данный момент информации о раненых нет.
В настоящее время подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий.
Накануне в результате удара фугасной авиабомбой по пгт Купянск-Узловой Купянского района были повреждены дом и хозяйственное здание, произошли пожары.