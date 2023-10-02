Оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ 2 октября нанесла удар по городу Купянск Харьковской области управляемой авиабомбой.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Армия РФ нанесла удар по городу Купянск. Предварительные данные - попадание управляемой авиабомбой", - отметил Синегубов.

По его словам, повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения.

Как сообщил глава области, на данный момент информации о раненых нет.

В настоящее время подразделения ГСЧС ликвидируют последствия попаданий.

Накануне в результате удара фугасной авиабомбой по пгт Купянск-Узловой Купянского района были повреждены дом и хозяйственное здание, произошли пожары.