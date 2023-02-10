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Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова: в городе было около 10 взрывов
Армия страны-агрессора РФ нанесла серию ударов по Харькову, попав в объекты критической инфраструктуры. В городе могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.
Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.
"В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры", - отметил Терехов.
Он предупредил, что могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.Подписывайтесь на наш Telegram канал
О жертвах и разрушениях информация пока уточняется.
По словам мэра Харькова, все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов.
"В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил Синегубов.
Напомним, 7 февраля около 23:00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал.