Оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова: в городе было около 10 взрывов

Армия страны-агрессора РФ нанесла серию ударов по Харькову, попав в объекты критической инфраструктуры. В городе могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.

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Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг целит по объектам критической инфраструктуры", - отметил Терехов.

Он предупредил, что могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.

О жертвах и разрушениях информация пока уточняется.

По словам мэра Харькова, все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов.

"В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил Синегубов.

Напомним, 7 февраля около 23:00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал.