Оккупанты не прекращают обстрелы Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. Враг продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие города и села Харьковщины.

Более 10 ударов с минометов оккупанты нанесли по селу Александровка и селу Тимофеевка Богодуховского района. Там повреждено не менее 5 частных жилых домов.

Кроме того, в 11.00 под ударом был Купянск. Вечером после 20:00 враг бил по Волчанску.

Синегубов сообщил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Также идет гуманитарное разминирование области. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток обследовано более 2 га территорий, где изъято и обезврежено 10 единиц взрывоопасных предметов.

Отметим, 18 марта под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов области. В пгт Двухлетняя в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина.