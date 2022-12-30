Оккупанты ночью атаковали Киев и область дронами-камикадзе

Ночью 30 декабря российские захватчики снова пытались уничтожить в Киеве и области объекты критической инфраструктуры ударными иранскими дронами "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Враг продолжает осуществлять массированные воздушные нападения на столицу Украины. После вчерашнего ракетного обстрела, не принесшего агрессору результатов, сегодня ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА "Shahed"", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.

Один из баражирующих боеприпасов "Shahed" попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждены окна.

Информация о пострадавших не поступала. Все данные уточняются.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, оккупанты снова целились по объектам инфраструктуры.

"Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно попаданий нет. На местах работают экстренные службы", - отметил глава области.

Отметим, что 29 декабря в воздушном пространстве над Киевом было зафиксировано 16 ракет, все они были уничтожены силами ПВО. Но обломки сбитых ракет повредили три частных дома в Дарницком районе и промышленное предприятие в Голосеевском районе.