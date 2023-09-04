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Оккупанты ночью нанесли удар по Днепропетровщине: поврежден объект инфраструктуры
Утром 4 августа в небе над Днепропетровщиной сбили шесть вражеских дронов-камикадзе, но есть попадание по инфраструктурному объекту.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем, утро началось с вражеской атаки", - отметил он.
По словам Лысака, 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПВК "Восток".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар", - заметил Лысак.
Он добавил, что в настоящее время последствия вражеской атаки уточняются.
Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.
Отметим, ночью 3 сентября из артиллерии и Градов враг обстрелял Никопольский район Днепропетровщины. Повреждены 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры.