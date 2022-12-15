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Оккупанты обстреливали Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 15 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Более 14 часов тревоги и обстрелы трех общин. Ночью и утром российские оккупационные войска били по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.
По его словам, от вражеских обстрелов пострадали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
В Марганецкой общине есть разрушения частного жилья и хозяйственных сооружений. Поврежден газопровод.
В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия атак еще уточняются. Идет обследование пораженных территорий.
Отметим, россияне всю ночь 14 декабря атаковали Никопольщину из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов