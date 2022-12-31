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Оккупанты обстреливают Донетчину. Есть погибшие и раненые
Ночью и с утра 31 декабря российские военные продолжали обстрелы Донецкой области. В результате один человек погиб и еще несколько получили ранения. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Ночью и утром россияне продолжали стрелять по городам Донбасса. На Донецком направлении единичные обстрелы происходили в Марьинке и в окрестностях Очеретинской общины. Два человека получили ранения в Дальнем Кураховской общины — в селе повреждены частные дома и хозяйственные постройки", - напомнили, что в сельской местности находились 15 человек.
На Горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке — повредили транспортное предприятие и частный дом без пострадавших. Обстрелы также зафиксированы в окрестностях Торецкой и Соледарской общин.
На Лисичанском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Диброве Лиманской общины. Сам Лиман получил 3 ракетных удара — уничтожены 2 дома, повреждены здания предприятия. По предварительной информации, в городе один раненый. Кроме того, под огонь попало Переездное Звановской общины без жертв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в результате обстрелов российской армией 30 декабря погиб 50-летний житель Харькова.