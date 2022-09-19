Оккупанты обстреляли Авдеевку, Краматорск и Торецк

Российские военные нанесли удары артиллерией, ракетами и авиацией по Авдеевке, Краматорску и Торецкой Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Согласно сообщению, под утро, 19 сентября, россияне нанесли массированный артиллерийский удар по Авдеевке, из-за этого пострадала центральная часть города. Информация о жертвах ОВД не поступала, объемы разрушений устанавливаются.

Также российские военные нанесли удар ракетами по Краматорску — повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших.

Около 2:00 Торецк потерпел авиаудар. Россияне попали в частный сектор – убили одного мужчину, повредили дома. Кроме того, накануне дня Торецк потерпев артобстрел — опять пострадал школа №1 — филиал опорной школы №6. Также на территории общины ночью россияне разрушили школу №18 в Нью-Йорке.

"Ежедневно россияне бьют по гражданским объектам, пытаясь нанести наибольший вред. Остаться в области означает подвергать себя неоправданному риску. Эвакуйтесь вовремя!", - написал Кириленко.

Напомним, 19 сентября 2022 года, в 00:20, российская армия произвела ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции.