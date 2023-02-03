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Оккупанты обстреляли Барвинково на Харьковщине: погибли два человека
3 февраля утром оккупационные российские войска обстреляли город Барвинково Изюмского района Харьковской области. В результате попадания в частный жилой дом погибли два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 4:30 утра враг обстрелял город Барвинково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли двое братьев 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован", - отметил он.
Кроме того, за прошедшие сутки враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двухлетней и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары", - добавил глава области.
По его словам, в Волчанске пострадала женщина 51 года. Она получила необходимую медицинскую помощь на месте.
Отметим, что враг не прекращает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковщины. 2 февраля оккупанты снова обстреляли Купянск. Раненая женщина 67 лет. Также в селе Кругляковка Купянского района в результате обстрела ранения получил 46-летний сотрудник ГСЧС.