Оккупанты обстреляли Черниговскую и Сумскую области

Российские военные обстреляли Черниговскую и Сумскую области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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"Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области Под вражеским огнем оказались 5 общин на Сумщине и 2 на Черниговщине. Враг накрывал с применением РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, 120-мм и 122-мм САУ", - сказано в сообщении.

Согласно ему в общем зафиксировано 79 прилетов. В их числе 30 прилетов из 120-мм минометов, 20 прилетов со 122-мм САУ. Также оккупантами было выпущено около 40 снарядов РСЗО и почти полсотни минометных мин 120 мм калибра разорвались на территории.

Огонь велся со стороны российских населенных пунктов Теткино, Черноземный Городок, Плехово, Горналь, Безымянно и Погар.

Предварительно, 1 человек получил ранения. Гражданская инфраструктура получила незначительные повреждения.

Напомним, 31 июля россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по Миропольской общине Сумской области.