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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину
Российские военные обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Почти 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району… Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Предварительно люди не пострадали", - сказано в сообщении.
В Никополе в результате обстрела повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, а девять повреждены обстрелом. Оборванная линия электропередач.
В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 8 октября российские военные из РСЗО "ГРАД" обстреляли Днепропетровскую область.