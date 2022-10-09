Оккупанты обстреляли Днепропетровщину

Российские военные обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"Почти 70 смертоносных снарядов выпустили россияне этой ночью по Никопольскому району… Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Предварительно люди не пострадали", - сказано в сообщении.

В Никополе в результате обстрела повреждены несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, а девять повреждены обстрелом. Оборванная линия электропередач.

В Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Напомним, 8 октября российские военные из РСЗО "ГРАД" обстреляли Днепропетровскую область.