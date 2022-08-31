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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 31 августа от вражеского огня страдал Никопольский район, который оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь", - отметил Резниченко.
Он отметил, что оккупанты дважды ударили по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.