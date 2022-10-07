Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из РСЗО и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 7 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов. Российские оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии", - отметил Резниченко.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

В Марганецкой общине продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, армия страны-агрессора 6 октября обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину. Повреждены с десяток частных домов, предприятие и линии электропередач.