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Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области
Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
"Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте", - отметили в ОВА.
Там добавили, что это страшное событие зафиксировано Генеральной прокуратурой Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщают правоохранители, обстрел, отобравший детскую жизнь, был 2 февраля.
Всего в Херсонской области с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей.
Отметим, за прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.