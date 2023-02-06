Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль в Херсонской области

Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте", - отметили в ОВА.

Там добавили, что это страшное событие зафиксировано Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщают правоохранители, обстрел, отобравший детскую жизнь, был 2 февраля.

Всего в Херсонской области с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей.

Отметим, за прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.