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Оккупанты обстреляли из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне
27 декабря оккупанты обстреляли из артиллерии одно из предприятий критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
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"Русские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбитые окна не только в здании предприятия, но в рядом стоящих зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали" ", – сказано в сообщении.
Также ОВА опубликовала видео, где показаны последствия обстрела.
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 26 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области .Подписывайтесь на наш YouTube канал