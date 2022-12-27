Оккупанты обстреляли из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне

27 декабря оккупанты обстреляли из артиллерии одно из предприятий критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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"Русские захватчики атаковали с артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Выбитые окна не только в здании предприятия, но в рядом стоящих зданиях: на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, также потерпел разрушения частный дом. К счастью, люди не пострадали" ", – сказано в сообщении.

Также ОВА опубликовала видео, где показаны последствия обстрела.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 26 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области .