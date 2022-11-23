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Оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 23 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не прекращают террора мирной Никопольщины. Ночью в очередной раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили свое оружие на две общины - Покровскую и Марганецкую", - отметил Резниченко.
По его словам, обошлось без погибших и раненых.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Резниченко сообщил, что по ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов.
Предварительно попали по открытым территориям населенных пунктов.
Детали обстрелов уточняются.
Отметим, в ночь на 22 ноября оккупанты выпустили почти 60 снарядов по Никопольщине. Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины.