Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину

Оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 23 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не прекращают террора мирной Никопольщины. Ночью в очередной раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили свое оружие на  две общины - Покровскую и Марганецкую", - отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

Резниченко сообщил, что по ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов.

Предварительно попали по открытым территориям населенных пунктов.

Детали обстрелов уточняются.

Отметим, в ночь на 22 ноября оккупанты выпустили почти 60 снарядов по Никопольщине. Накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько сел Марганецкой общины.

Автор:
Светлана Манько