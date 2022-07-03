Оккупанты обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч"

Российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области из РСЗО “Смерч”. Об этом на Facebook написал мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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"Второй день оккупанты бьют из РСЗО «смерч» по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и готовят по мирному населению. Предварительно без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба. Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги!", написал мэр.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, власти Славянска Донецкой области решили с 3 июля прекратить движение общественного электротранспорта из-за постоянной угрозы обстрелов.