В Славянске из-за угрозы обстрелов прекратили ездить троллейбусы

Власти Славянска Донецкой области решили с 3 июля прекратить движение общественного электротранспорта из-за постоянной угрозы обстрелов. Об этом на Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"С воскресенья, 3 июля, в Славянске временно прекращается движение общественного электротранспорта. Мы были вынуждены пойти на эту меру в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей", — написал Лях.

По его словам, о возобновлении троллейбусного движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, оккупанты 1 июля, ударили по Славянску кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, еще семь получили ранения.