Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Транспорт
Дата публикации

В Славянске из-за угрозы обстрелов прекратили ездить троллейбусы

В Славянске из-за угрозы обстрелов прекратили ездить троллейбусы

Власти Славянска Донецкой области решили с 3 июля прекратить движение общественного электротранспорта из-за постоянной угрозы обстрелов. Об этом на Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"С воскресенья, 3 июля, в Славянске временно прекращается движение общественного электротранспорта. Мы были вынуждены пойти на эту меру в связи с постоянной угрозой обстрелов и недопустимостью скопления людей", — написал Лях.

По его словам, о возобновлении троллейбусного движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, оккупанты 1 июля, ударили по Славянску кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, еще семь получили ранения. 

Автор:
Степан Крьока