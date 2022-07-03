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У Слов'янську через загрозу обстрілу припинили їздити тролейбуси
Влада Слов'янська Донецької області вирішила з 3 липня припинити рух громадського електротранспорту через постійну загрозу обстрілу. Про це на Facebook повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.
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"З неділі, 3 липня, у Слов'янську тимчасово припиняється рух громадського електротранспорту. Ми були змушені піти на цей захід у зв'язку із постійною загрозою обстрілів та неприпустимістю скупчення людей", - написав Лях.
За його словами, про поновлення тролейбусного руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, окупанти 1 липня, вдарили по Слов'янську касетними боєприпасами. В результаті загинули четверо людей, ще семеро отримали поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал