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Окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Смерч"
Російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області із РСЗВ "Смерч". Про це на Facebook написав мер Краматорська Олександр Гончаренко.
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"Другий день окупанти б'ють із РСЗВ «смерч» Краматорськом. Знищують цивільну інфраструктуру і готують по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтеся ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!", написав мер.
Інших подробиць він не повідомив.
Нагадаємо, влада Слов'янська Донецької області вирішила з 3 липня припинити рух громадського електротранспорту через постійну загрозу обстрілу.Підписуйтесь на наш Telegram канал