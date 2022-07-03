Окупанти обстріляли Краматорськ із РСЗВ "Смерч"

Російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області із РСЗВ "Смерч". Про це на Facebook написав мер Краматорська Олександр Гончаренко.

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"Другий день окупанти б'ють із РСЗВ «смерч» Краматорськом. Знищують цивільну інфраструктуру і готують по мирному населенню. Попередньо без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтеся ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!", написав мер.

Інших подробиць він не повідомив.

Нагадаємо, влада Слов'янська Донецької області вирішила з 3 липня припинити рух громадського електротранспорту через постійну загрозу обстрілу.