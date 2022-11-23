Оккупанты обстреляли Купянск: двое погибших

Российские оккупационные войска утром 23 ноября обстреляли Купянск. Под удар попал жилой дом и поликлиника. Погибли двое прохожих.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Очередные акты терроризма россиян. Около 07:40 произошел обстрел в городе Купянск. Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники", - отметил глава области.

К сожалению, погибли 2 человека – женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек – госпитализирован, одному пострадавшему оказали помощь на месте.

Кроме того, 22 ноября оккупанты также обстреливали прифронтовые районы Харьковщины.

В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Жертв среди гражданского населения нет.

В Волчанске обстрелами повреждены несколько домов, хозяйственные постройки, также без раненых.

Кроме того, в Харьковской области остается высокой минной опасности. Саперы обезвредили за сутки 299 мин.

"Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили", - подчеркнул Синегубов.

Отметим, российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары из артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов.

Так, 21 ноября россияне ракетами ударили по Чугуеву. Поврежден двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, сгорели несколько автомобилей.