Оккупанты обстреляли Купянск и Волчанск: поврежден жилой дом

22 декабря российские оккупационные войска снова обстреляли города Купянск и Волчанск Харьковской области. Пострадали мирные люди.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

По его словам, в Волчанске в результате обстрела ранения получили 5 человек. 4 из них (3 мужчины и 1 женщина) – работники Центральной районной больницы. У них диагностированы взрывные и осколочные ранения.

Также ранение получил 62-летний мужчина, проходивший мимо. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В Купянске в результате ракетного удара поврежден жилой дом. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется.

Кроме того, сегодня в селе Протоповка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями.

Отметим, за прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов, расположенные рядом с границей и линией столкновения.