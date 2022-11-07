- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 7 ноября оккупанты нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольщине.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по двум общинам - Мировской и Марганецкой", - отметил Резниченко.
По его словам, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На данный момент масштабы разрушений выясняются.
Отметим, 6 ноября оккупанты 8 раз обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую общины.