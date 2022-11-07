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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 7 ноября оккупанты нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией по двум общинам - Мировской и Марганецкой", - отметил Резниченко.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

На данный момент масштабы разрушений выясняются.

Отметим, 6 ноября оккупанты 8 раз обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Мировскую общины.

Автор:
Светлана Манько