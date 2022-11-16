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Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 16 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью напряженно было на Никопольщине. Россияне нанесли удары по трем общинам - Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской", - отметил Резниченко.

По его словам, оккупанты накрыли ночные города и села "Градами" и тяжелой артиллерией.

Как подчеркнул глава ОВА, обошлось без погибших и раненых.

В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Изуродовали хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач.

Также загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже потушили.

Отметим, оккупанты ночью 15 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины. Выпустили на мирные города и деревни более 60 снарядов.

Автор:
Светлана Манько